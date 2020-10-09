Бородина раскритиковала Собчак и заявила, что не придет к ней на шоу

Москва, 9 октября. Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала свою бывшую коллегу по реалити-шоу «Дом-2» Ксению Собчак. Бородиной категорически не нравится, что журналистка высмеивает гостей своих интервью. О своем отношении к Собчак звезда телеканала ТНТ рассказала в сторис в своем Instagram.

Подписчики спросили ее о том, дружит ли она с Собчак, и как она оценивает ее работу в качестве журналиста.

«Мы никогда не были подругами. Раньше могли созвониться. Но после отказа пойти на интервью и обмена «любезностями» мы не общаемся», — пояснила Ксения Бородина в своем аккаунте.

При этом Бородина призналась, что ей нравятся проекты Собчак, она с удовольствием смотрит ее ток-шоу, но сама никогда не пришла бы к ней на интервью. Причина в том, что ей не нравится то, что Собчак высмеивает своих собеседников в соцсетях уже после записи беседы.

Не исключено, что критика ведущей «Дома-2» связана с тем, что не так давно Собчак прошлась по мужу Бородиной Курбану Омарову. По мнению Ксении, Омаров «сидит» на шее жены. Более того, она даже уличила его в изменах. Сам Омаров опроверг слова Собчак на YouTube-канале «Алена, блин!».