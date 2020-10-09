Лукашенко призвал не сравнивать события в Киргизии и Белоруссии

Минск, 9 октября. События в Киргизии не имеют ничего общего с политической ситуацией в Белоруссии. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

«В последнее время принято сравнивать события в Беларуси с «успешным» переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели», — пояснил Лукашенко.

Он также добавил, что властям Белоруссии удалось сорвать сценарий цветной революции, поэтому в настоящее время ситуация в республике находится под контролем государства.

«Сорвав сценарий цветной революции, в целом мы держим ситуацию под контролем, но никакого самоуспокоения быть не должно. Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался — заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 5 октября в Киргизии начались протестные акции несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений с правоохранителями митингующим удалось захватить здание парламента.

Позднее глава Правительства Киргизии Кубатбек Боронов ушел в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков неоднократно призывал митингующих к диалогу, однако к настоящему моменту никаких переговоров не было. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера Садыра Жапарова.