Звезда сериала «Гранд» рассказал о курьезном случае на съемочной площадке

Москва, 9 октября. Звезда сериала «Гранд» Вячеслав Чепурченко рассказал о курьезном случае, который произошел на съемочной площадке. Историей актер поделился с изданием Teleprogramma.pro.

Чепурченко сыграл одну из второстепенных ролей в четвертом сезоне «Гранда». По словам актера, ему часто предлагают роли «мажоров» или молодых людей, влюбившихся в женщину постарше. Такие амплуа не очень-то привлекают Чепурченко, поэтому в «Гранде» он согласился воплотить на экране второстепенного, но характерного персонажа. Кроме того, артист похвалил профессионализм съемочной команды сериала.

«Когда ты приходишь на площадку, все работает как часы», — отметил актер.

Однако не обошлось на съемках и без небольших неприятностей. Например, однажды Чепурченко снимался в одной сцене с Владиславом Ветровым. По сюжету они пили настойку, вместо которой на съемках использовали воду, разбавленную клюквенным соком. Актеры отработали много дублей, и Чепурченко, по его словам, почему-то не подумал о немаленьком количестве выпитой воды. Ветров же как раз старался ограничивать количество жидкости.

«К двадцатому дублю я понял, что выпитые литры воды с клюквенным соком дают о себе знать и очень мешают работать. Поэтому приходилось периодически останавливать процесс, тормозить всю группу», — поделился Чепурченко.

Что касается Ветрова, то он как профессиональный артист неоднократно сталкивался со сценами, где нужно выпивать, поэтому опыт подсказал ему не употреблять много воды на площадке. Теперь такой опыт есть и у Чепурченко.