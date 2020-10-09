Москва, 9 октября. Певица Анна Семенович, представшая в образе «разжиревшей» в помощью фотошопа медсестры, рассказала подписчикам о том, как переносит COVID-19, в своем Instagram.

Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что сейчас для полного счастья ей нужны два отрицательных теста на коронавирус — тогда она наконец-то сможет выйти из режима самоизоляции. В целом артистка достаточно легко переносит заражение COVID-19, пьет витамины и борется со стрессом. Кроме того, она отметила, что в ее случае заболевание влияет и на нервную систему.

«Ощущается небольшая тревога, и я плохо засыпаю, у всех, конечно, эта болезнь протекает по-разному, но у многих есть состояние нервного перевозбуждения!» — поделилась ощущениями артистка.

Также она спросила у подписчиков, идут ли ей лишние объемы и располневшее лицо, полученные в результате работы с фотошопом. Поклонники отнеслись к вопросу философски и начали обсуждать, так ли важна человеческая оболочка по сравнению с красивой душой.

«Супер! Как у нас привыкли судить по обложке, а содержимое никому не интересно», — написала lana_vladimirovna2018. «Шикарная медсестра! Когда душа прекрасна, глаза светятся по особенному и тогда не важен ни вес ни внешний вид!» — eleysha_official. «Красотка! Да мы в любом весе красотки, но периодически худеем! А что делать?» — задалась риторическим вопросом tymina_nadya.

После того, как у экс-солистки «Блестящих» диагностировали коронавирусную инфекцию, она стала часто радовать своих подписчиков свежими кадрами и рассказами о заболевании. Она посоветовала фанатам следить за вкусовыми рецепторами и обонянием, объяснив, что невозможность чувствовать запахи является первым признаком заболевания.