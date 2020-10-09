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Препарат для лечения Трампа разработали на основе крови трех сингапурцев

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Препарат для лечения Трампа разработали на основе крови трех сингапурцев

Вашингтон, 9 октября. Препарат для лечения президента США Дональда Трампа от коронавируса разработали на основе крови трех сингапурцев, которые переболели COVID-19. Об этом сообщило издание Straits Times.

По данным журналистов, американская компания Regeneron отправила запрос о сотрудничестве с Национальным центром инфекционных заболеваний Сингапура (NCID). Она попросила выбрать до 20 выздоровевших человек с COVID-19.

Ведомство отобрало пятерых, после чего в Regeneron сообщили, что образцов для разработки препарата с антителами достаточно.

«Regeneron в конечном итоге использовала три из пяти образцов пациентов из Сингапура в качестве отправной точки исследования, направленного на разработку антител», — указало издание.

В понедельник 74-летнего Трампа выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Во время госпитализации в штате Мэриленд у политика появилась лихорадка, поднялась температура, резко упал уровень кислорода в крови, но затем состояние улучшилось.

Препарат для лечения Трампа разработали на основе крови трех сингапурцев

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что болезнь стала наказанием Трампа за «безответственность». Политик напомнил, что президент практически не надевал медицинскую маску, когда бывал в общественных местах. А эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман назвал Трампа «ковидиотом», передает «ФедералПресс».

Сам глава Белого дома объяснил свое быстрое выздоровление «исключительным здоровьем и молодостью». Трамп уверен, что мог бы победить коронавирус без лекарственных средств, на приеме которых настаивали медики.

Препарат для лечения Трампа разработали на основе крови трех сингапурцев

Источник: Straits Times
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