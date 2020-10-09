Препарат для лечения Трампа разработали на основе крови трех сингапурцев

Вашингтон, 9 октября. Препарат для лечения президента США Дональда Трампа от коронавируса разработали на основе крови трех сингапурцев, которые переболели COVID-19. Об этом сообщило издание Straits Times.

По данным журналистов, американская компания Regeneron отправила запрос о сотрудничестве с Национальным центром инфекционных заболеваний Сингапура (NCID). Она попросила выбрать до 20 выздоровевших человек с COVID-19.

Ведомство отобрало пятерых, после чего в Regeneron сообщили, что образцов для разработки препарата с антителами достаточно.

«Regeneron в конечном итоге использовала три из пяти образцов пациентов из Сингапура в качестве отправной точки исследования, направленного на разработку антител», — указало издание.

В понедельник 74-летнего Трампа выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Во время госпитализации в штате Мэриленд у политика появилась лихорадка, поднялась температура, резко упал уровень кислорода в крови, но затем состояние улучшилось.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что болезнь стала наказанием Трампа за «безответственность». Политик напомнил, что президент практически не надевал медицинскую маску, когда бывал в общественных местах. А эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман назвал Трампа «ковидиотом», передает «ФедералПресс».

Сам глава Белого дома объяснил свое быстрое выздоровление «исключительным здоровьем и молодостью». Трамп уверен, что мог бы победить коронавирус без лекарственных средств, на приеме которых настаивали медики.