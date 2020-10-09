В Китае рассказали о фиаско ВСУ при попытке дать ответ на учения РФ

Москва, 9 октября. Попытка мощно ответить России на военные учения «Кавказ-2020» обернулась для Украины настоящим провалом, ВСУ оказались не готовы к работе с такими сложными боевыми системами. К такому выводу пришли китайские аналитики Sohu, передает «ПолитРоссия».

«Не так давно Украина оказалась в замешательстве. В ответ на военные учения «Кавказ-2020», проведенные Россией, украинцы совместно с НАТО провели свои маневры. Последние получили название «Объединенные усилия-2020», — напомнили в издании.

Авторы отметили, что совместные с НАТО военные учения имели для Украины огромную значимость. Об этом говорит тот факт, что маневры лично посещал президент страны Владимир Зеленский. Однако его присутствие не обеспечило мероприятию успех. На глазах государственного лидера ВСУ потерпели фиаско при попытке запустить ракету из противотанкового комплекса США «Джавелин».

«Американская противотанковая ракета «Джавелин» вышла из строя и не была запущена. Произошло это во время учений на глазах у большого количества людей, включая президента Зеленского», — указали аналитики из КНР.

В Sohu также решили напомнить, что Киев приобрел «Джавелины» у Вашингтона за большие деньги, после чего хвастал, как с их помощью будет громить российские танки. Но практика показала, что ВСУ не готовы к работе с такими сложными боевыми системами.

Ранее обозреватель ФАН проанализировал неприятный для ВС Украины инцидент и пришел к выводу, что осечка противотанкового ракетного комплекса на полигоне Широкий Лан 23 сентября разрушила миф об американском «чудо-оружии». Он также отметил, что мнение Зеленского о случившемся осталось неизвестным. Журналист предположил, что оно могло содержать «что-то совсем непечатное».

Учения «Объединенные усилия-2020» прошли на Украине в сентябре. Они действительно были организованы как ответ на маневры «Кавказ-2020» России. Подобные мероприятия Киев реализовал впервые и по стандартам НАТО после получения статуса партнера альянса с расширенными возможностями.