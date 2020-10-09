Лоза признался, что все лето просидел без работы

Москва, 9 октября. Российский композитор и певец Юрий Лоза рассказал, как эпидемия коронавируса повлияла на его материальное положение, передает интернет-издание «Аргументы недели».

«Я все лето сидел без работы. Мы не можем провести концерты, поскольку нам разрешено заполнять половину зала, а это невыгодно. Если я еще могу провести концерт и как-то свести концы с концами, то простому музыканту не хватает одного сольника в месяц. Его зарплата не позволяет ему с одного концерта прокормить семью», — пояснил артист.

Лоза также добавил, что он получает пенсию в размере 16 тысяч рублей, а также авторские отчисления за использование его музыки. Кроме того, артист признался, что получает гонорары за публикации своих статей в СМИ.

Певец призвал своих коллег задуматься о других источниках заработка, отметив, что коронавирус не является поводом для бездействия и жалоб.

«На пандемию сейчас можно свалить абсолютно все. Завод не работает — коронавирус виноват, снизились доходы населения — опять же вина пандемии. Я вообще не верю в его существование», — подчеркнул Лоза.

Ранее Юрий Лоза назвал четыре аргумента, которые доказывают, что Земля плоская. По его словам, данный факт подтверждают его родственники, которые являются летчиками и мореходами, а также знания, полученные в университете.