Российский политик Франц Клинцевич назвал «недостойной клоунадой» поведение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который написал в своем Facebook, что он в Великобритании проникся идеей «покурить с Черчиллем» после победы над Россией.

Кулеба посетил Великобританию вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Там украинским политикам показали музей-бункер, в котором премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль работал во время Второй мировой войны. Поскольку Черчилль до конца дней был заядлым курильщиком, в музее на столе лежит «недокуренная» им сигара. Идея ее выкурить после «победы» Украины над Россией вдохновила Кулебу.

«Очевидно, это не та [сигара], которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но это очень хороший символ. Захотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией. И победа обязательно будет!» — заявляет Кулеба на видеозаписи, размещенной в Facebook.

Один из первых, кто похвалил Кулебу за это смелое заявление, оказался живущий на Украине бывший российский журналист, а ныне один из главных ненавистников России Айдер Муждабаев, который написал:

«Супер, Dmytro Kuleba!»

Комментируя эскападу главы МИД Украины, известный российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич посетовал, что украинский народ страдает по вине руководства этой страны, которое вместо решения реальных проблем занимается клоунадой.

«Недостойная клоунада, которую мы видим в украинской политике вот уже шестой год, вызывает большую озабоченность, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сегодня любому здравомыслящему человеку больше всего жалко людей, живущих на Украине, которые страдают от того, что вытворяют их власти. Эти недалекие политики, фактически мальчишки, повышая свой рейтинг такими недостойными методами, совершенно не думают, что за ними целая страна, почти 42 миллиона населения».

По словам Клинцевича, киевские власти совершенно не уделяют внимание экономическим проблемам страны, разрушая все, что еще остается на Украине с советских времен, когда украинская экономика была неразрывно связана с Россией.

«Они своим руками рушат все экономические связи между нами, забывая, что именно Россия по-прежнему является залогом развития Украины, что без этих связей Украине просто не выжить. Иначе как глупостью и мальчишеством назвать такое поведение я не могу. А что касается заявления Кулебы о «победе над Россией», могу добавить следующее: легко «воевать» с тем, кто с тобой и не думает биться. Россия с Украиной воевать не собирается, так что они там могут придумывать все, что угодно. Но мне искренне жаль украинский народ, которому так не везет с руководством. То, что там происходит, это просто какое-то безумие», — с горечью резюмировал Франц Клинцевич.

После госпереворота на Украине весной 2014 года на востоке этой страны начался вооруженный конфликт. Там образовались Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Киев обвиняет Россию в том, что она якобы участвует в войне на стороне ДНР и ЛНР. Москва все обвинения категорически отвергает, подчеркивая, что в Донбассе вот уже шестой год идет внутриукраинский конфликт, который не может завершиться из-за политики Киева.