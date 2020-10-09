Шпица напомнила о проблеме рака груди эротическим фото

Москва, 9 октября. Российская актриса Екатерина Шпица привлекла внимание общественности к проблеме рака молочных желез у женщин. Сделала это звезда «Елок» оригинальным способом — опубликовав свою фотографию с полуобнаженной грудью в Instagram.

Артистка напомнила подписчикам о том, как важна для здоровья профилактика любой онкологии, в частности, для женщин — рака груди. Она сообщила о том, что октябрь — международный месяц информированности о раке молочной железы. По словам актрисы, во все времена грудь была символом женственности и «объектом восхищения», но вместе с тем — и очень уязвимой перед этим тяжелейшим заболеванием частью тела.

«Грудь — первое, чем любуется в своем теле взрослеющая девушка. И это то, что, утрачивая, женщина горько оплакивает. Но когда женщина вынуждена лишиться груди — это полбеды, горе, если женщина теряет жизнь!» — отметила Шпица.

Она призвала подписчиц внимательно относиться к своем здоровью и регулярно проходить профилактические осмотры.

В комментариях под кадром собралось много мужчин, что неудивительно — ни выразительный бюст Шпицы, ни проблемы женской онкологии не оставили их равнодушными.

«Огромное спасибо за то, что подняли такую важную тему! Надеюсь, что многие женщины, прочитав пост, задумаются о своем здоровье и необходимости обследований», — написал troyan_ss. «Дочитал только до объекта восхищения и засмотрелся», — признался vladislavieds.

Ранее Екатерина Шпица порадовала поклонников фотографией в ретро-бикини на даче. Подписчики отметили скромность и простоту ее образа.