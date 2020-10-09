Дания присоединится к антироссийским санкциям ЕС по делу Навального

Копенгаген, 9 октября. Копенгаген поддержит санкции Евросоюза против России по делу о предполагаемом отравлении блогера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает телеканал RT.

«Мы само собой присоединимся к санкциям против этих людей», — подчеркнул Кофод, имея ввиду организаторов и исполнителей «отравления».

Лавров в ответ заметил, что обвинения в адрес РФ о причастности к инциденту с Навальным являются беспочвенными, а отношения между Москвой и Брюсселем активно деградируют.

«Нас уже не удивляет, что ЕС действует без суда и следствия. От нас требуют провести расследование, никаких фактов нам не предоставляет та же Германия»,— напомнил глава МИД РФ.

Как сообщалось ранее, 8 октября французская газета Le Monde со ссылкой на источники написала, что Париж и Берлин согласовали санкционный список из девяти российских чиновников. Этот так называемый «список Навального» будет вынесен на обсуждение в Совете по иностранным делам в Брюсселе 12 октября. О своей готовности присоединиться к санкциям также заявляли Нидерланды и Британия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что в Кремле не считают нужным реагировать на публикации во французских СМИ.

Навальный 23 сентября был выписан из клиники «Шарите» в Берлине, куда его доставили из Омска. Российские врачи не выявили в организме блогера ядов или отравляющих веществ. При этом правительство ФРГ утверждает, что Навального отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Взятые у оппозиционера пробы были переданы в ОЗХО. Эксперты организации после исследований заявили, что в организме Навального якобы найдено вещество, не значившееся в списках запрещенных химикатов. В МИД РФ выводы ОЗХО назвали продолжением истории «отравления блогера» по заранее спланированному конспирологическому сценарию.