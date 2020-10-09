Путин обсудил конфликт в Карабахе с Совбезом РФ

Москва, 9 октября. Президент России Владимир Путин обсудил конфликт в Нагорном Карабахе с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В совещании в формате видеоконференции приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие.

Президент отметил, что главные темы совещания — ситуация на Дальнем Востоке и обеспечение интересов России в этом регионе.

«Обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе», — добавил глава государства.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, то утихая, то переходя в острую фазу. Столкновения в регионе начались после решения Нагорно-Карабахской автономной области выйти из состава Азербайджанской ССР.

Боевые действия возобновились утром 27 сентября. Вооруженные силы Азербайджана стали обстреливать города Нагорно-Карабахской Республики. По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, в результате ударов по Степанакерту, Шуши и Гадруту пострадали десятки человек.

Россия призывает Армению и Азербайджан сложить оружие и сесть за стол переговоров. В пятницу пройдут переговоры глав МИД двух противоборствующих стран.