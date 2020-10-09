Жена Эрнста поразила фанатов снимком в «голом» платье

Москва, 9 октября. Жена генерального директора Первого канала Софья Эрнст пришла на закрытие Московского Международного кинофестиваля в смелом наряде, чем поразила пользователей Сети. Соответствующий снимок в так называемом «голом» платье она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Так, для выхода на красную дорожку актриса выбрала длинное платье в пол с прозрачным верхом, расшитым камнями.

«Благодарю фестиваль за прекрасный вечер, за любовь и поддержку кинематографа и кинематографистов», — написала Эрнст.

Поклонники сразу же засыпали знаменитость комплиментами. Многие заметили, что актриса очень быстро похудела после третьих родов, хотя только недавно сетовала на то, что все еще не вернулась в прежнюю форму.

«Вот это стиль!», «Красота неземная», «Ваш наряд самый красивый», «Наряд — просто отпад», «Магическая красота», — написали фолловеры.

За три часа публикация набрала почти две тысячи лайков и десятки комментариев.

Однако нашлись и те, кому не понравился наряд актрисы театра и кино. Например, одна из подписчиц заявила, что Эрнст надо поменять стилиста, поскольку одежда и прическа были выбраны неудачно.

Ранее звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина также прошлась по красной дорожке Московского Международного кинофестиваля и получила множество комплиментов. Актриса появилась на мероприятии в черных брюках и кофте, поверх которой была надета белая полупрозрачная накидка, а завершили образ алый шарф и сумочка в цвет него.

Напомним, на мероприятие гости прибыли в масках, а снимали их только для того, чтобы пройтись по красной дорожке и продемонстрировать фотографам свои наряды.