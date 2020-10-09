ФАН меняет главного редактора и делает акцент на эксклюзивах

Санкт-Петербург, 9 октября. Совет главных редакторов СМИ, входящих в Медиагруппу «Патриот», назначил нового главного редактора Федерального агентства новостей. Теперь эту должность займет Кристина Масенкова.

Данное решение участники Медиагруппы приняли исходя из нового видения дальнейшего пути развития флагманского проекта «Патриота» — ФАН.

Одним из критериев выбора нового главного редактора стал большой опыт работы в информационных агентствах: Кристина Масенкова долгое время работала в издании LifeNews (Life), а в Медиагруппе «Патриот» возглавляла отдельное подразделение специальных расследований и ФАН-ТВ. Она именно тот опытный специалист, который требуется редакции ФАН. С ее приходом мы рассчитываем на дальнейшее увеличение числа эксклюзивных материалов и расследований.

Совет главных редакторов Медиагруппы благодарит Евгения Дабижу за многолетний труд на посту главреда ФАН и доверяет ему новый, не менее важный участок работы, подробнее о котором сообщит дополнительно.