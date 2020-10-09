В Крыму «потеряли» почти 200 тысяч кубометров канализационных отходов

Симферополь, 9 октября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов на оперативном совещании по водоснабжению поручил проконтролировать, куда сливают отходы жизнедеятельности ассенизаторские компании Симферополя, передает корреспондент ФАН. В правительстве посчитали, что до очистных сооружений крымской столицы не довозят около 200 тысяч кубометров канализационных отходов.

«Куда они деваются? Будем надеяться, что (сливают. — Прим. ФАН) не в водохранилища, что хотя бы в канализационные люки. Это колоссальная нагрузка на экологию, которая у нас нигде не учтена», — сообщил Аксенов.

Он подчеркнул, что ассенизация в Симферополе — полностью неконтролируемый рынок. Местные жители пожаловались, что вывезти одну машину с отходами жизнедеятельности сейчас стоит 6800 тысяч рублей. Емкость ассенизаторской бочки от четырех до 20 кубометров. То есть, вывоз одного кубометра канализационных отходов некоторыми компаниями и людям сейчас обходится в 340 рублей.

«На очистных отходы жизнедеятельности принимают по 20 рублей за кубометр. Компании, конечно, кладут эту разницу себе в карман. Я прошу министерство ЖКХ скоординировать эту работу, чтобы люди не испытывали нехватку техники, но чтобы не было неконтролируемого ценообразования. В понедельник все должно работать в штатном режиме», — распорядился Аксенов.

В свою очередь частники, профессионально занимающиеся откачкой и перевозом отходов, говорят, что у правительства неверные данные о стоимости слива канализации на очистных предприятиях Симферополя.

«Талон на машину с бочкой в четыре куба стоит 200 рублей. Мой рейс не может стоить дешевле, чем 1200–1300 рублей. В эту стоимость входит оплата не только слива отходов, но и заправка топливом машины, и зарплата сотруднику», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей владелец оборудования по откачке и вывозу жидких отходов.

В государственном предприятии «Вода Крыма» нам ответили, что вывозом жидких отходов они тоже занимаются. По официальным данным, вывезти четыре куба канализационных отходов из микрорайона Марьино в Симферополе стоит 1700 рублей.

Владельцев частных ассенизаторских компаний и представителей контролирующих государственных органов соберут завтра за круглым столом, чтобы окончательно договориться о компромиссной стоимости вывоза канализации и разработать дорожную карту по ассенизаторской работе.

Кроме того, пока готовился материал, стало известно, что ГУП РК «Вода Крыма» и ГУП РК «Водоканал ЮБК» получат в декабре 28 ассенизаторских машин, благодаря чему откачка и вывоз сточных вод обойдется симферопольцам максимум в 2500 рублей.