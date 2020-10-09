Лукашенко назвал гарантию «выживания» Белоруссии при «турбулентности»

Минск, 9 октября. Только внутренняя стабильность может быть гарантией «выживания» Белоруссии в условиях «беспрецедентной внешней турбулентности». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании «по актуальным вопросам», передает Sputnik Беларусь.

«Сохраним стабильность внутри Беларуси — выживем, нет — нас разделят», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко напомнил, что еще на этапе предвыборной кампании предупреждал о многих вызовах, с которыми столкнется Белоруссия.

«Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Все это произошло. И происходит. А мы должны выстоять», — сказал президент.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии с августовских президентских выборов, на которых с подавляющим большинством голосов одержал победу Лукашенко. Сторонники его оппонента Светланы Тихановской не согласились с официальными результатами голосования и стали организовывать несанкционированные митинги. К протестующим присоединились работники заводов и других предприятий, которые объявили забастовки.

Тихановскую ранее объявили в розыск. В ее отношении возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, которые направлены на причинение вреда безопасности государства.