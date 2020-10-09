Президент Киргизии приказал ввести в Бишкек войска и объявил режим ЧП

Бишкек, 9 октября. Президент Киргизии Сооронбай приказал ввести в столице режим чрезвычайного положения и ввести войска, сообщает его пресс-служба.

В рамках режима ЧП в город введут войска. Комендантом Бишкека уже назначен заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев. Режим начнет действовать с 20.00 (17.00 по Москве) 9 октября и закончится 21 октября.

Также Генеральному штабу Вооруженных Сил Киргизии поручено ввести воинские формирования с военной техникой «для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

С помощью этих мер власти хотят взять под свой контроль проведение митингов и освобождать Бишкек от нарушителей общественного порядка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что сейчас в Киргизии налицо ярко выраженные элементы хаоса. Он также добавил, что российская сторона заинтересована в стабилизации ситуации в республике.

Протесты в Киргизии начались в минувший понедельник, когда объявили предварительные итоги парламентских выборов. Участники массовых беспорядков захватили здание парламента, а также МВД Киргизии и мэрии Бишкека, результаты выборов были признаны недействительными. Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьер-министром.