Учительница из Уфы заклеила ученику рот скотчем и ударила другого об парту

Уфа, 9 октября. Учительница в одной из школ Уфы заклеила рот ученику скотчем, а другого ударила головой об парту, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Мать пострадавшего ребенка обратилась за помощью к правозащитнице Зелифе Барлыбаевой. Сын Барлыбаевой тоже учится в классе, где преподает скандальный учитель. Активистка написала заявление в прокуратуру и в аппарат детского омбудсмена, пишет KP.Ru.

«Такое поведение неприемлемо и просто не педагогично», — считает она.

Барлыбаева боится, что директор школы «замнет» эту историю и учительница останется на своем месте. Она не хочет, чтобы подобная ситуация повторилась с другими детьми.

На сайте региональной прокуратуры отмечается, что сотрудники проводят проверку по факту инцидента. Если вина педагога подтвердится, будут приняты «меры прокурорского реагирования».

Ранее громкий скандал с учителем произошел в Астрахани. Женщина несколько месяцев вступала в половую связь с учеником, ее приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.

Еще один инцидент произошел в подмосковном Одинцово, где учительница пожаловалась на клевету со стороны ученицы. Девочка избила дочь педагога и заявила, что сама учительница напала на нее.