Слухи об «ужасах жизни» Овсиенко больно ударили по ее матери

Москва, 9 октября. Слухи о неблагополучной жизни певицы Татьяны Овсиенко с возлюбленным больно ударили по ее матери. Женщину начали беспокоить звонками, сообщая неприятные детали об отношениях наследницы с сожителем, пишет «Стархит».

Ранее некая соседка и подруга Овсиенко сообщила журналистам, что опасается за жизнь певицы. Женщина заявила, что сожитель звезды — ранее судимый Александр Меркулов — якобы спаивает и избивает артистку. Эта неприятная информация дошла и до матери знаменитости, что отрицательно сказалось на ее состоянии.

«Больше всего эта ситуация сделала больно моей маме. Все начали и ей в том числе звонить, беспокоить. Но, слава Богу, она благоразумная и все прекрасно понимает», — объяснила Овсиенко.

Сама певица отреагировала на «ужасы» в личной жизни с юмором.

«Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую», — прокомментировала слухи исполнительница.

Овсиенко также рассказала, что уже неделю находится в Крыму, куда приехала вместе с Меркуловым.

Свое исчезновение из шоу-бизнеса певица объяснила затянувшейся самоизоляцией. Она добавила, что публичность, которую многие звезды поддерживают с помощью социальных сетей, показывая поклонникам каждый свой шаг, не доставляет удовольствия.

Один из известных представителей отечественного шоу-бизнеса сразу усомнился в истинности истории от соседки Овсиенко. Музыкальный критик Сергей Соседов подчеркнул, что артистка «совсем не по этой части» — никогда не злоупотребляла алкоголем, даже в молодости.