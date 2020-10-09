Загитова рассказала о своей проблеме на шоу «Ледниковый период»

Москва, 8 октября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что волнуется во время своей новой работы ведущей на шоу «Ледниковый период». Особенно сложным оказалось для нее задавать вопросы участникам. Надо резко, быстро, четко говорить в нужный момент, вести диалог — в этом проблема, рассказала Алина в в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Загитова добавила, что ей помогают коллеги — фигуристы Алексей Ягудин, Илья Авербух. Рядом с ней постоянно находится сестра Сабина, которая переехала в Москву.

«Теперь она всегда со мной, как талисман. Мне с ней спокойнее, такая теплая атмосфера, я сразу расслабляюсь, мне хорошо», — добавила Алина.

Фигуристка отметила, что среди 14 пар, которые участвуют в шоу, у нее нет любимчиков, потому что все они, безусловно, большие молодцы.

«Любимчиков я, наверное, не назову, потому что ко всем я отношусь очень тепло, тем более сейчас, когда я уже со всеми познакомилась», — рассказала фигуристка.

Загитова отметила, что старается не лезть к участникам с советами, если ее никто о них не просит.

«Я знаю, что перед соревнованиями меня лучше не трогать, поэтому к другим я тоже не подхожу, если меня не спрашивает», — пояснила девушка.

По мнению Алины, от просмотра шоу «Ледниковый период» можно получить стимул, чтобы идти заниматься спортом.

Напомним, участникам нового сезона «Ледникового периода», в частности, являются Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов. Правда, выступают они не в одной паре, а с профессиональными фигуристами Романом Костомаровым и Еленой Ильиных.

Зрители передачи не оценили дебют Загитовой. Их симпатии остались на стороне бывшей ведущей Аллы Михеевой. По мнению россиян, Алина совершенно не умеет говорить и не справляется с ролью ведущей, в итоге Ягудину приходится ее просто «за уши тянуть».