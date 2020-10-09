РФ ждет ответа Дании о подписании соглашения во избежание инцидентов в море

Москва, 9 октября. Москва ждет ответа от Копенгагена по заключению соглашения, чтобы предотвратить случайные инциденты в воздухе и на море. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Дании.

«Мы напомнили нашим датским коллегам о том, что мы давно предлагаем заключить с ними двустороннее межправительственное соглашение об избежании непреднамеренных инцидентов в морском пространстве между нашими странами и воздушном пространстве над этими водами​​​. Рассчитываем, что, как и другие наши соседи, с которыми у нас есть такие соглашения, они рассмотрят это наше предложение», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Дании.

Он отметил, что считает соглашение важным, так как уверен, что оно будет способствовать «укреплению доверия между нашими государствами».

Лавров напомнил, что подобные инциденты в морском и воздушном пространстве периодически происходят. Последний раз был в августе 2020 года.

«Повторю еще раз: наши военные строго следуют всем международным нормам», — сказал он.

Ранее с Данией велись переговоры по поводу строительства трубопровода «Северный поток — 2» после осложнения ситуации из-за Алексея Навального. Регулятор Дании сообщил, что не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку — 2» из-за политики и продолжит строительство.