Каменских восхитила фанатов пикантным фото в бикини

Москва, 9 октября. Известная певица Анастасия Каменских взбудоражила фанатов новым снимком, на котором видны просвечивающиеся через купальник соски. Соответствующую фотографию звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Фото в мокром желтом бикини моментально набрало почти 135 тысяч лайков и сотки комментариев. На снимке жена украинского рэпера Потапа с томным выражением лица позирует в ярко-желтом бикини, подняв руки к голове.
«Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение», — написала артистка.
Она также отметила, что ее утро началось с пробежки. Поклонники сразу же принялись обсуждать фигуру 33-летней знаменитости в комментариях.
«Манящая девушка», «Афродита», «Зачем дразнишь?», «Аппетитная», «Шикарное тело», — писали восхищенные фанаты.
А некоторые не удержались и прокомментировали грудь Каменских.
«Стоит, замерзла, сосочки торчат," — написал il.yashin.
«Хочется задеть», — добавила lena_kapriz.
Однако среди подписчиков нашлись и те, кому снимок совершенно не понравился.
«Как фото натянутых «по уши» плавок может поднять нормальным людям настроение?» — возмутился пользователь sovasolll.
Многие фолловеры отметили, что они устали от постоянной «обнаженки» Каменских. Они призвали артистку делать меньше таких фото, а больше заниматься творчеством и писать песни.
Ранее фанаты раскритиковали «плоскую» Каменских в леопардовом бикини. Они заметили, что в последнее время украинская певица сильно «сдала».