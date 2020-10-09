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Каменских восхитила фанатов пикантным фото в бикини

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Каменских восхитила фанатов пикантным фото в бикини

Москва, 9 октября. Известная певица Анастасия Каменских взбудоражила фанатов новым снимком, на котором видны просвечивающиеся через купальник соски. Соответствующую фотографию звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Фото в мокром желтом бикини моментально набрало почти 135 тысяч лайков и сотки комментариев. На снимке жена украинского рэпера Потапа с томным выражением лица позирует в ярко-желтом бикини, подняв руки к голове.

Каменских восхитила фанатов пикантным фото в бикини

«Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение», — написала артистка. 

Она также отметила, что ее утро началось с пробежки. Поклонники сразу же принялись обсуждать фигуру 33-летней знаменитости в комментариях. 

«Манящая девушка», «Афродита», «Зачем дразнишь?», «Аппетитная», «Шикарное тело», — писали восхищенные фанаты. 

А некоторые не удержались и прокомментировали грудь Каменских.

«Стоит, замерзла, сосочки торчат," — написал il.yashin.

«Хочется задеть», — добавила lena_kapriz. 

Однако среди подписчиков нашлись и те, кому снимок совершенно не понравился. 

«Как фото натянутых «по уши» плавок может поднять нормальным людям настроение?» — возмутился пользователь sovasolll.

Многие фолловеры отметили, что они устали от постоянной «обнаженки» Каменских. Они призвали артистку делать меньше таких фото, а больше заниматься творчеством и писать песни.

Ранее фанаты раскритиковали «плоскую» Каменских в леопардовом бикини. Они заметили, что в последнее время украинская певица сильно «сдала».

Источник: Instagram
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