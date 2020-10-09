Божена Рынска заподозрила COVID-19 у себя и семимесячной дочери

Москва, 9 октября. Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска подозревает, что она и ее семимесячная дочь могли заразиться коронавирусом. На своей странице в Facebook колумнистка пожаловалась на странные симптомы.

«Мы с Женечкой заболели. Или это сквозняк дома, мы все время открываем окна, или это я в теплой жилетке на олимпийку, но без куртки побегала. Или цапанула где-то вирус», — написала Рынска.

По словам журналистки, она соблюдает меры предосторожности и старается везде ходить в медицинском респираторе, однако пару дней назад снимала средство защиты в ресторане. Кроме того, колумнистка ходила в фитнес-клуб, но занималась в одиночестве и контактировала только с тренером, который был в маске.

«Но я кашляю без температуры, глубоко и нечасто. Обоняние есть. Соплей нет, болит голова и глаза», — описала свои симптомы светская обозревательница.

Также Рынска сообщила, что ночью у ее дочери поднялась температура до 38 градусов. Кроме того, у малышки заложен нос.

«Глазки у нее выглядят больными, сама квелая, капризничает слегка», — рассказала о состоянии девочки журналистка.

Сейчас Рынска старается находиться отдельно от дочери, но признает, что могла поцелуями заразить ребенка. Также светская обозревательница рассказала, что ее брат около недели лежал с симптомами ОРЗ, а потому него пропало обоняние. Журналистка попросила подписчиков, поборовших болезнь, рассказать, как обычно начинается COVID-19.

Отметим, что ранее Рынска уже столкнулась с проблемами со здоровьем — ей пришлось пережить операцию из-за болей в животе. Чтоб оплатить лечение, она продала дорогостоящую картину.