В Шереметьево испытали пса, ищущего больных коронавирусом

Москва, 9 октября. В московском аэропорту Шереметьево испытали пса, способного выявить больного коронавирусом. Видео испытаний оказалось в распоряжении ФАН.

Сообщается, что пса зовут Пиксель. Его порода — шакалайка, смесь лайки и шакала. Последние особенно отличаются чутким обонянием.

Ранее, на испытаниях с больными, собака показала высокую выявляемость зараженных COVID-19. На испытаниях в Шереметьево больных не обнаружила.

Ранее ФАН сообщал, что в Иране обучают собак определять людей с коронавирусом. Тогда подобных исследований в мире еще не делали. Чтобы определить, какая из пород выявляет зараженных быстрее и точнее, к эксперименту привлекли немецких овчарок, золотистых ретриверов, лабрадоров и бордер-колли обоих полов.