Атамбаев назвал события в Киргизии третьей революцией

Бишкек, 9 октября. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал ситуацию в стране после парламентских выборов «третьей революцией», сообщает ТАСС.

Атамбаев выступил перед своими сторонниками в Бишкеке в пятницу.

«Во время революции, к сожалению, уже третьей, погиб юноша 19 лет из Баткена, из Лейлека. Погиб-то для тех, кто говорит, что это северяне выгнали южанина. Это говорят те, кто хочет расколоть опять нас», — сказал бывший киргизский лидер.