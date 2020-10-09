Эксперты оценили лауреата Нобелевской премии мира за 2020 год

Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. Часто можно услышать, что Нобелевская премия дискредитирована в последние годы, но в действительности к беспристрастности комитета возникали вопросы с самого его основания. Подробнее — в материале ФАН.

Премия мира

В Нобелевском комитете обратили внимание, что ВПП — крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая борется с голодом и содействует продовольственной безопасности.

«ВПП удостоена награды Нобелевской премии мира 2020 года за усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий в районах конфликта, за то, что она выступила в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода в качестве оружия войны», — пояснили в комитете.

Сообщается, что в 2019 году организация «оказала помощь почти 100 млн человек в 88 странах».

Аполитичный характер

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков уверен, что Нобелевский комитет в этот раз вынес подчеркнуто аполитичное решение. В прошлом премия мира была идеологическим и политическим инструментом геополитики, утверждая фундаментальную правоту Запада, его монополию на утверждение мира и определение добра и зла.

«Насколько лицемерным это было, можно понять хотя бы по примеру присуждения этой премии бывшему президенту США Бараку Обаме, в реальности ставшему инициатором глобального конфликта, начавшегося на Ближнем Востоке и распространяющегося сейчас в другие регионы», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению собеседника Федерального агентства новостей, награждение Всемирной продовольственной программы ООН — это решение, с которым тяжело спорить. Организация действительно помогает множеству людей, особенно в условиях пандемии коронавируса, глобальных конфликтов и нестабильности.

«Тем не менее Нобелевская премия мира, присужденная одной из программ ООН, неизбежно обратит внимание на эту организацию, на ее неэффективность во многих сферах. Мир меняется, и то, что Нобелевский комитет дал награду не какому-то определенному геополитическому или идеологическому кластеру, свидетельствует об этом. Однако идущие изменения могут затронуть и награжденную ООН, эти изменения могут быть для нее роковыми», — заключил Сергей Простаков.

Политический инструмент

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь считает, что в медиапространстве Нобелевской премии отдается чрезмерное значение. Часто можно услышать, что она дискредитирована в последние годы, но в действительности к беспристрастности комитета возникали вопросы с самого его основания. Это касалось и выбора научных направлений, и политической составляющей.

«Достаточно сказать, что российским и советским гражданам награда вручалась всего 19 раз, тогда как число награжденных американцев, англичан, немцев, французов исчисляется сотнями. И, естественно, премия мира — самая политизированная из всех», — пояснил эксперт.

По его мнению, эффективность Всемирной продовольственной программы ООН тоже неоднократно получала критическую оценку. Тем не менее программа призвана решать одну из самых актуальных глобальных проблем, и в этом смысле решение комитета выглядит вполне приемлемым.