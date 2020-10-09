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Эксперты оценили лауреата Нобелевской премии мира за 2020 год

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Эксперты оценили лауреата Нобелевской премии мира за 2020

Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. Часто можно услышать, что Нобелевская премия дискредитирована в последние годы, но в действительности к беспристрастности комитета возникали вопросы с самого его основания. Подробнее — в материале ФАН.

Премия мира

В Нобелевском комитете обратили внимание, что ВПП — крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая борется с голодом и содействует продовольственной безопасности.

«ВПП удостоена награды Нобелевской премии мира 2020 года за усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий в районах конфликта, за то, что она выступила в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода в качестве оружия войны», — пояснили в комитете.

Эксперты оценили лауреата Нобелевской премии мира за 2020

Сообщается, что в 2019 году организация «оказала помощь почти 100 млн человек в 88 странах».

Аполитичный характер

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков уверен, что Нобелевский комитет в этот раз вынес подчеркнуто аполитичное решение. В прошлом премия мира была идеологическим и политическим инструментом геополитики, утверждая фундаментальную правоту Запада, его монополию на утверждение мира и определение добра и зла.

«Насколько лицемерным это было, можно понять хотя бы по примеру присуждения этой премии бывшему президенту США Бараку Обаме, в реальности ставшему инициатором глобального конфликта, начавшегося на Ближнем Востоке и распространяющегося сейчас в другие регионы», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению собеседника Федерального агентства новостей, награждение Всемирной продовольственной программы ООН — это решение, с которым тяжело спорить. Организация действительно помогает множеству людей, особенно в условиях пандемии коронавируса, глобальных конфликтов и нестабильности.

Эксперты оценили лауреата Нобелевской премии мира за 2020

«Тем не менее Нобелевская премия мира, присужденная одной из программ ООН, неизбежно обратит внимание на эту организацию, на ее неэффективность во многих сферах. Мир меняется, и то, что Нобелевский комитет дал награду не какому-то определенному геополитическому или идеологическому кластеру, свидетельствует об этом. Однако идущие изменения могут затронуть и награжденную ООН, эти изменения могут быть для нее роковыми», — заключил Сергей Простаков.

Политический инструмент

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь считает, что в медиапространстве Нобелевской премии отдается чрезмерное значение. Часто можно услышать, что она дискредитирована в последние годы, но в действительности к беспристрастности комитета возникали вопросы с самого его основания. Это касалось и выбора научных направлений, и политической составляющей.

«Достаточно сказать, что российским и советским гражданам награда вручалась всего 19 раз, тогда как число награжденных американцев, англичан, немцев, французов исчисляется сотнями. И, естественно, премия мира — самая политизированная из всех», — пояснил эксперт.

По его мнению, эффективность Всемирной продовольственной программы ООН тоже неоднократно получала критическую оценку. Тем не менее программа призвана решать одну из самых актуальных глобальных проблем, и в этом смысле решение комитета выглядит вполне приемлемым.

Эксперты оценили лауреата Нобелевской премии мира за 2020

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