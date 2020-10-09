Александр Коц: Во время удара по журналистам в Шуши военных рядом не было

Военный корреспондент Юрий Котенок, ранее несколько лет являвшийся обозревателем Федерального агентства новостей, 8 октября в результате обстрела ВС Азербайджана города Шуша в Нагорном Карабахе получил тяжелые ранения. Первый удар пришелся по храму, второй — по группе журналистов, находившихся поблизости.

Сегодня утром Котенка отправили реанимобилем в Ереван. Состояние тяжелое, но стабильное. Он находится в искусственной коме — так его проще перевезти. Юра получил множественные осколочные ранения: у него повреждения конечностей, грудной клетки, легкого. Хирурги различных направлений, несколько хирургических бригад всю ночь работали с ним. Медики пока не дают никаких прогнозов, но говорят, что организм реагирует нормально. Будем надеяться, что он выкарабкается.

Не знаю, насколько случайным стал этот обстрел, но за полчаса до первого удара в Cети появилось видео, на котором в этом храме солдаты карабахской армии совершают молитву перед отправкой на фронт. Буквально через полчаса после этого был нанесен первый удар по этому храму.

Вчера в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» некий азербайджанский политолог Саадата Кадырова сказала, что это нормально, поскольку военные — легальная цель. Их, по ее мнению, можно бить и в христианских храмах.

Но когда приехал Котенок с двумя другими своими коллегами, там никаких военных не было. И когда первый удар наносился, там уже никаких военных не было! Журналисты попали под второй удар, который, видимо, был нацелен на то, чтобы нанести урон именно журналистскому корпусу. Не знаю, почему они так делают…

На любых войнах я встречал такое, что стороны уничтожают гражданскую инфраструктуру в первую очередь для того, чтобы заставить покинуть зону боевых действий как можно большее количество мирных жителей. Чтобы проще было продвигаться и не стеснять в применении различных калибров. Такое происходит всегда, на любых войнах. Можно вспомнить Донбасс, где украинская артиллерия била по гражданским объектам инфраструктуры, по электроподстанциям, по водонапорным станциям.

То же самое происходит и здесь. По электроподстанции в Нагорном Карабахе били уже раза четыре, и все равно местным энергетикам удается каким-то образом восстанавливать электричество. То есть, идет работа на выдавливание мирного населения, чтобы было проще занимать эти территории. И, видимо, чтобы потом не дать этим людям вернуться.

Я не представляю, каким образом Баку сможет здесь договориться с людьми, которых они обстреливают круглые сутки. Так доверие людей не завоевывается.