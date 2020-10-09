СБУ заявила, что попросила Google и Аpple заблокировать приложения РФ

Киев, 9 октября. Служба безопасности Украины обратилась к корпорациям Google и Apple с просьбой заблокировать попавшие под санкции российские приложения на сервисах Play Market и App Store, сообщает Telegram-канал спецслужбы.

«СБ инициировала блокировку запрещенных российских приложений на электронных площадках Google и Apple. СБ Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции», — говорится в сообщении спецслужбы.

Среди этих соцсетей находится «ВКонтакте», самая популярная социальная сеть русскоязычного сегмента. В середине сентября в СМИ появилась информация, что ВК обошел блокировку благодаря улучшению работы прокси разработчиками сети. Это привело к тому, что все жители Украины смогли открывать приложение с мобильных телефонов без ограничений.

Кандидат политических наук Алексей Якубин уже прокомментировал ситуацию, заявив, что запрет соцсетей и сайтов продуцирует в обществе «культ лицемерия».

Кроме того, российский МИД назвал постановку на учет в полиции пользователей социальной сети ВК уверенным шагом к построению «полицейского государства».