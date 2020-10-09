Песков опроверг данные об ограничениях на въезд между регионами РФ

Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу опроверг информацию об ограничениях на въезд между российскими регионами, появившуюся в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что о перекрытии границ регионов речь не идет.

«Как не было, так и нет таких мер, конечно», — сказал он.

При этом Песков уточнил, что «определенные меры контроля въезжающих» в тот или иной регион «вполне допустимы».

«Если ситуация и дальше будет усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но какие именно — не могу сказать», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

В пятницу в оперштабе по мониторингу за ситуацией с коронавирусом в РФ сообщили, что за минувшие сутки было зарегистрировано 12 126 новых пациентов с COVID-19. Больше всего в Москве — 3701 человек. Общее число больных с начала эпидемии в стране достигло 1 272 238.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки остается обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Всем гражданам рекомендуется меньше посещать места массового скопления людей и сократить контакты. Локально по стране вводятся отдельные ограничения.