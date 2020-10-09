Кремль прокомментировал ситуацию в Киргизии

Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ярко выраженные элементы хаоса в Киргизии налицо, пишет РИА Новости.

Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле ситуацию в Киргизии как «безвластие и отсутствие какой-то управляемости», заявил: «Ярко выраженные элементы хаоса налицо».

Представитель Кремля добавил, что российская сторона продолжит контакты с Бишкеком и заинтересована в стабилизации ситуации в республике.

«Безусловно, российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь нащупать почву под ногами. Мы заинтересованы, и мы желаем нашим коллегам в Кыргызстане как можно скорее стабилизировать ситуацию», — сказал чиновник.

Протесты в Киргизии начались в минувший понедельник, когда объявили предварительные итоги парламентских выборов. Участники массовых беспорядков захватили здание парламента, а также МВД Киргизии и мэрии Бишкека. В результате ЦИК республики признал выборы недействительными. Ранее в пятницу президент Киргизии подписал указ об отставке правительства.