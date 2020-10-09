Песков: Санкционный список Le Monde — не повод для реакции

Москва, 9 октября. Публикация Le Monde о введении санкций, в том числе против сотрудников Кремля, из-за ситуации с Навальным, не должна быть поводом для реакции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте не будем вести разговор, основываясь на публикациях Monde. Это никак не может и не должно быть поводом для какой-то реакции», — подчеркнул он.

Накануне французская газета Le Monde сообщила, что Париж и Берлин могут ввести санкции против девяти россиян из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. По данным источников издания, лица, попавшие в так называемый «список Навального», не смогут въезжать в Европу, а их счета в европейских банках будут заблокированы.

Действия властей Франции и Германии ранее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Париж и Берлин постепенно превращаются в лидеров собирающейся в Европе «антироссийской коалиции».

Дипломат предупредила, что если эти страны не пересмотрят свой конфронтационный курс, то Москва перестанет вести бизнес с Берлином и Парижем, отмечает НСН.

О ситуации вокруг «отравления» Навального и о том, как она может отразиться в целом на отношениях России и Германии, 8 октября высказался действующий глава МИД ФРГ Хайко Маас. По мнению министра, Европе нужно осознать, что ей нужна Россия, в том числе и для решения военных конфликтов в Сирии, Ливии и других уголках мира. Маас подчеркнул, что из-за инцидента с Навальным ЕС нельзя прекращать диалог с РФ.

Напомним, Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете при перелете из Томска в Москву. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Никаких ядов в анализах Навального обнаружено не было.

Родственники блогера настояли на том, чтобы его перевезли самолетом в Германию. В Берлине он был помещен в клинику «Шарите». Вскоре после этого правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом «Новичок». Российская сторона в ответ направила несколько запросов о правовой помощи по ситуации с блогером, но ответы на них получены не были.

23 сентября Навального выписали из «Шарите». 6 октября специалисты ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) заявили, что в организме Навального найдено вещество, не значившееся в списках запрещенных химикатов. В МИД РФ в ответ заметили, что история вокруг «отравления блогера» получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.

По мнению постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, власти Германии просто перенесли обвинительную кампанию против России в данную организацию. По мнению дипломата, выводы ОЗХО говорят о деградации ее работы и запредельной политизации.