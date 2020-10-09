Врач и парламентарий Геннадий Онищенко объяснил, как нужно интерпретировать данные о рекордном суточном приросте в России больных, у которых выявлен коронавирус. Ранее оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в РФ было зарегистрировано 12 126 новых случаев заражения COVID-19, что является максимальным значением с начала пандемии. Таким образом, побит майский рекорд, когда 11 мая в России было зафиксировано 11 656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко призвал, оценивая эти данные, избегать панических терминов. Парламентарий также сформулировал первоочередные задачи, которые стоят перед российскими властями и обществом в этот период.

«Не надо употреблять такие термины как «взрывной рост», «рекорд» и так далее. Идет прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости, который все предрекали, правда, через немедицинские литературные образы: все эти «волны», «цунами», «скачки». Так вот, забудьте все эти панические термины, — призвал Онищенко журналистов в беседе с Федеральным агентством новостей. — В этом подъеме, который мы сейчас наблюдаем, до 60% случаев легкого течения болезни и бессимптомного носительства. Главные группы, в которых заболевание проходит тяжело, — это старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому задача у всех нас одна — выполнять все требования: маски, соблюдение гигиены, социальное дистанцирование, защита групп риска. И самое главное — ответственное поведение».

Тотальное закрытие всего, как это было весной, это не выход из положения, уверен Геннадий Онищенко.

«Даже если мы все зароемся под землю и спрячемся в подвалах, это ничего не решит. Мы получим отсроченную повышенную смертность, которая будет вызвана не коронавирусом, а неоказанием в полном объеме плановой медицинской помощи, гиподинамией, психозом и так далее, с чем мы уже столкнулись весной и в начале лета», — напоминает Онищенко.

Он также призывает всех в обязательном порядке привиться от гриппа, чтобы привитых было не менее 60% населения. Кроме того, парламентарий напоминает, что, когда будет развернуто промышленное производство вакцины от COVID-19, нужно будет сначала привить группы риска, а затем значительную часть всего населения России.

«Останавливать экономику нельзя и не нужно, — говорит Онищенко. — А нашим эпидемиологам пора уже вспомнить о своих обязанностях, которые в первую очередь состоят в том, чтобы работать в очагах заражения и заниматься там профилактикой. Вот и все. Другого пути у нас нет».

Собеседник ФАН также призвал власти отказаться от практики «запирать» старшее поколение в квартирах, запрещая пожилым людям вообще выходить на улицу.

«Для людей из групп риска должен быть выработан специальный режим, чтобы они могли гулять. Кроме того, считаю, что пожилых граждан нужно бесплатно обеспечивать средствами защиты, в первую очередь масками, а то у них денег и на похлебку не останется, — отметил Геннадий Онищенко. — Вот это и надо делать. А панику сеять не надо. COVID-19 — понятная и уже известная нам инфекция, мы уже выработали адекватные меры реагирования на нее, и теперь эти меры нужно исполнять».

Общее количество зараженных COVID-19 в России на 9 октября 2020 года достигло 1 272 238 человек. Больше всего заболевших в Москве — 321 812 (прирост за сутки — 3701 человек), в Санкт-Петербурге — 46 562 (+ 469 за сутки) и в Московской области — 76 556 (+ 411 за сутки). За все время пандемии в России скончались 22 257 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.