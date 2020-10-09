Кремль ожидает заявлений по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Москва, 9 октября. В Кремле ожидают, что участники встречи глав МИД Армении и Азербайджана сделают заявления по итогам переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее переговоры глав МИД Армении и Азербайджана анонсировала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Песков сообщил, что встреча глав внешнеполитических ведомств начнется в Москве в 15.00. Кроме того, представитель Кремля рассказал, что министры Армении и Азербайджана будут вести работу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Не сомневаюсь, что это будет предложено сделать всем коллегам, если будут какие-то итоги», — сказал пресс-секретарь главы государства о возможности заявлений после переговоров.

Также Песков сообщил, что работа будет идти только на уровне министров иностранных дел, поэтому встреча представителей Баку и Еревана с президентом РФ Владимиром Путиным не планируется.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась 27 сентября после обстрела населенных пунктов непризнанной республики со стороны Азербайджана. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова содействовать деэскалации конфликта.