Кремль поздравил продовольственную программу ООН с Нобелевской премией

Москва, 9 октября. Кремль поздравляет Всемирную продовольственную программу ООН с получением Нобелевской премии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

Как говорится в решении Нобелевского комитета, программа получила награду за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов».

Песков рассказал, что в настоящее время повестка дня более чем напряженная, поэтому Кремль не смог следить за вручением премии.

