Кремль поздравил продовольственную программу ООН с Нобелевской премией

Москва, 9 октября. Кремль поздравляет Всемирную продовольственную программу ООН с получением Нобелевской премии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

Как говорится в решении Нобелевского комитета, программа получила награду за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов».

Песков рассказал, что в настоящее время повестка дня более чем напряженная, поэтому Кремль не смог следить за вручением премии.

«Безусловно, мы поздравляем программу ООН. Благими делами занимается», — добавил представитель российского лидера.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных наград, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества.

В этом году премию по медицине и физиологии, например, присудили за открытие вируса гепатита C. Лауреатами стали Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс. Депутат Госдумы, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей высоко оценил такое решение.

Премию по химии получили две женщины-ученые Дженифер Дудна и Эмануэль Шарпеньтье за создание метода редактирования геномов. А американская поэтесса Луиза Глюк была удостоена награды по литературе.