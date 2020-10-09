Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с распространением коронавируса в России, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, если в России число заболевших коронавирусом будет расти, то могут потребоваться новые меры. Однако какие именно, Песков не назвал.

«Но каких именно — сейчас я вам не могу сказать», — ответил представитель Кремля.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 12 126 новых случаев коронавируса. Это стало рекордом — больше чем на пике весной этого года. Общее число инфицированных превысило 1,2 млн человек. Выздоровели более миллиона.

В конце лета Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции нового типа.