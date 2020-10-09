Роза Сябитова: У Тимати есть мозги, глупую девочку для семьи он не выберет

Тимати будет участвовать в телешоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Давайте разбираться — мухи отдельно, котлеты отдельно — и нужно внести ясность. Такие проекты, как «Холостяк» — это все-таки зрелищное мероприятие. И создать свою семью там достаточно сложно. Не то, что сложно, а вообще невозможно!

Почему? Потому что главный аспект успешности этого шоу, как и любого другого — это рейтинг. Людям «продают» эмоции. И они хотят смотреть на эмоции. Положительные эмоции, как правило, особого рейтинга не приносят. Поэтому нужен хайп. Вот и приглашают определенных медийных личностей, чтобы вызывать у людей эмоции.

Каких девушек ему пригласят — понятно. Красивых, «оттюнингованных» и лучше всего — глупых. Потому что умная девочка с мотивацией выйти замуж на такое шоу не пойдет.

Я никого не критикую, просто констатирую факты. Шоу «Холостяк» — это все-таки вариант какой-то продажи. Причем все участники изначально на такие правила соглашаются. Это даже не брак по расчету, собственно говоря, а сводничество — назовем вещи своими именами.

Тимати, независимо от того, сколько ему лет — женихи остаются женихами в любом возрасте — конечно, хочет молодую и красивую. Но мозги-то у него есть! Для семьи он точно не будет выбирать глупую девочку, которая хорошо подходит под рейтинг программы. Поэтому там и показывают то, что вызывает эмоции. И говорить о том, сложится ли у него в «Холостяке» или не сложится, просто невозможно. Да в этом и нет необходимости.

Чтобы было всем понятно — я не пиарю сейчас свою программу. «Давай поженимся!» — о проблеме одиночества, прежде всего. Это телевизионное брачное агентство. Наша задача состоит в том, чтобы показать проблематику героя или героини. А получится у них или не получится найти будущих мужа или жену — это уже другой вопрос.

Мы, скажем так, основной упор делаем не на то, чтобы он или она выбрали там себе пару, а на том, почему у него или у нее нет этой самой пары и почему не складывается личная жизнь.

Поэтому пойдет когда-нибудь Тимати к нам или нет — это его дело… Но я могу сказать, что у него такой тип мужчины, который является генофондом нашей страны в любом возрасте. Конечно же, ему нужна семья. И, как здравомыслящий человек, он понимает, что есть шоу-бизнес и есть личная жизнь. Тимати ясно себе представляет и то, какая ему нужна жена, и то, что ему надо жениться и создавать семью — потому что это необходимо. И вряд ли он будет выбирать себе жену из сферы шоу-бизнеса. Как показывает опыт, это не работает.

Есть программа «Холостяк». Вот и отлично! Люди смотрят. Вот и отлично! Это все же, в конце концов, развлекательное шоу. И глубоко копаться в нем… Знаете, это же не канал «Культура», рассчитанный совсем на другую целевую аудиторию.

Ну, круто, класс, поржем, пострадаем, помечтаем! Девушки пусть мечтают, что они выйдут замуж за Тимати. Или еще за кого-то…

В общем, всем нам нужны какие-то положительные эмоции. Вот телевидение их и предлагает. А личная жизнь Тимати ну вот вообще к этому никакого отношения не имеет. Просто никакого!

Поэтому и делать какие-то прогнозы на исход шоу «Холостяк» тоже нет никакого смысла.

Они просто будут неправдивыми…

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