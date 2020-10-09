Наставники проекта «Голос-9» перед премьерой честно высказались друг о друге

Москва, 9 октября. Члены жюри нового сезона шоу «Голос» честно высказались об ожиданиях от проекта и друг о друге в преддверии премьерного выпуска. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, которому уже доводилось быть судьей во «взрослом» проекте, сообщил, что у них с опытными коллегами появились «два мальчика для битья», пишет KP.Ru.

Шнурову предстоит набирать команду вокалистов в третий раз. Дважды он получал звание лучшего наставника проекта. Певец не исключил, что сможет удостоиться этого титула снова.

«Думаю, да [получится]. А, может быть, и нет. Потому что состав наставников сильный, все уже научились работать с артистами, у меня, конечно, много воруют, ну ладно… <…> Хочется, чтобы каждое выступление осталось в сердце зрителя. У нас появились два мальчика для битья — Баста и Валера (певец Валерий Сюткин, один из четырех членов жюри в проекте. — Прим ФАН). По гороскопу я — победитель. Но заранее не загадываю. Все только начинается», — заявил фронтмен «Ленинграда».

«У нас появился мальчик для битья – Баста», – Сергей Шнуров ???? pic.twitter.com/XJIsrdmgE1 — #Голос (@voice1tv) October 8, 2020

Для Басты этот сезон «Голоса» станет дебютным. Артист отметил, что как новичку ему предстоит «отстаивать свое право на игру, творческую жизнь» в судейском квартете.

«Так что мне сложно, да. Сношу шутки, насмешки. Но ничего — это путь, борьба. Это путь интеллигентного человека. Я готовлю заявление в Следственный комитет и буду обращаться к общественности, потому что необходимо останавливать это (подколы Шнурова. — Прим. ФАН), здоровья не хватает, нервы не выдерживают», — признался он.

Полина Гагарина рассказала, что за многие сезоны работы в проекте так и не выработала для себя определенной тактики, поэтому действует по «велению сердца».

«Действую так, как велит сердце и как слышат уши, как откликается душа. Детский «Голос» навсегда останется в сердце — это такой двигатель и вдохновение. Почему-то пока все идут к Василию (во время записи слепых прослушиваний. — Прим. ФАН). Так что я надеюсь, что мое от меня не уйдет. Я услышу своих и обязательно к ним повернусь», — заверила исполнительница.

Певец Валерий Сюткин сообщил, что надеется на интересное шоу.

«Есть еще надежда, что мы сможем сделать программу интересной. Потому что я думаю, моя задача в шоу «Голос-9» — напомнить зрителям: хороший вкус — это отражение традиций культуры. Так что будем стараться спасать нашу культуру не только добрым словом, но и делом. Уверен, будет интересный сезон, потому что коллеги, как и я, настроены энергично и решительно», — добавил артист.

Данный состав жюри был утвержден летом. Гагарина тогда призналась, что всегда с трепетом ждет приглашения на шоу и счастлива вновь стать его частью.