И.о. министра образования Архангельской области заподозрили в совращении детей

Архангельск, 9 октября. Бывшего исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева задержали по подозрению в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщил ФАН источник в региональном правительстве.

Юрия Гнедышева, который 8 октября ушел в отпуск с последующей отставкой, в пятницу утром полицейские задержали в здании правительства Архангельской области. Как сообщил источник, экс-чиновнику будет предъявлено обвинение по статьям «Развратные действия» и «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов».

В здании областного правительства были проведены обыски и изъята техника. Источник в правительстве отметил, что все следственные действия были согласованы с администрацией и проходили во взаимодействии с правоохранительными органами.

Сейчас Гнедышев задержан на 48 часов, позднее ему изберут меру пресечения. Напомним, что он и раньше привлекал внимание СМИ своим экстравагантным поведением. Например, экс-чиновник публиковал в своих соцсетях фотографии с отдыха в полуголом виде.