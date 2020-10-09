Мишустин заявил о готовности России содействовать деэскалации в Карабахе

Ереван, 9 октября. Россия готова содействовать деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе, важно обеспечить немедленное прекращение огня. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Глава Кабмина РФ принял участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС). Мишустин, прежде всего, выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в ходе боевых действий.

«Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте», — сказал глава российского правительства.

Мишустин подчеркнул, насколько важно как можно скорее приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. Россия готова содействовать этому вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как напоминает Infox.ru, накануне президент РФ Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших. Такое заявление он сделал по итогам телефонных переговоров с властями Армении и Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится более 30 лет, то затихая, то переходя в острую фазу. Активные боевые действия в очередной раз начались 27 сентября. Власти Армении сообщили о массированной атаке Азербайджана на Нагорно-Карабахскую Республику и ее столицу Степанакерт.

Ранее французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что Баку и Ереван «сегодня-завтра» могут заключить перемирие.