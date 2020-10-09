В Киеве боятся, что российские РЭБ могут оставить Украину без связи

Киев, 9 октября. Если между Россией и Украиной начнутся реальные боевые действия, то войска радиоэлектронной борьбы российской армии оставят всю территорию страны без связи в считанные минуты. Об этом заявил украинский экономист Андрей Клименко, специализирующийся на военной тематике, в эфире телеканала «Дом».

Клименко подчеркнул, что украинской армии необходимо готовиться к этому и придумывать альтернативные источники связи.

«Мы просто еще не привыкли, что радиоэлектронная борьба становится такой же неотъемлемой частью современной войны, как беспилотные летательные аппараты, а скоро будут и беспилотные морские аппараты», — добавил эксперт.

По словам Клименко, Россия может «положить» всю мобильную связь и весь Интернет в Украине, поэтому к такому развитию событий должны быть готовы и военные, и государственные структуры.

Ранее Клименко заявил, что прогнозы о «вторжении» России на Украину в ходе военных учений «Кавказ-2020» не оправдались, однако угроза столкновения по-прежнему велика, поэтому Киев должен обратиться к НАТО с просьбой о защите.

Европейский наблюдатель Александр Митц в комментарии корреспонденту ФАН заявил, что «Украина вновь оказалась на грани националистической истерии», а «определенные силы в Киеве, прикрываясь идеями патриотизма, пытаются искусственно вызвать у населения ненависть к отдельно взятому соседнему государству».