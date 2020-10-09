Двое подростков пострадали при взрыве гранаты в Донбассе

Донецк, 9 октября. Двое подростков пострадали при взрыве гранаты в Макеевке в Донбассе, сообщила пресс-служба МВД Донецкой Народной Республики.

Как отметило ведомство, подростки нашли гранату и подумали, что это муляж. В итоге они привели боеприпас в действие.

«В Советском районе Макеевки двое несовершеннолетних получили травмы в результате взрыва ручной гранаты​​​», — говорится в сообщении МВД ДНР.

Один из подростков в стабильно-тяжелом состоянии находится в реанимации, второй — в травматологии.

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в 2014 году. Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости и формировании ДНР и ЛНР. Киев в ответ начал вести военную операцию против республик Донбасса. По последним данным, жертвами внутриукраинского конфликта стали 13 тысяч человек.