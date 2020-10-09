Наташа Королева после измены Тарзана решила «топить жирок»

Москва, 9 октября. Певица Наташа Королева, рассерженная из-за непрекращающихся обсуждений измены ее мужа в Сети, решила заняться жиросжигающими процедурами, видео появилось в ее Instagram.

Певица сейчас находится в Краснодаре, решив весь обрушившийся на нее негатив использовать как мотивацию в улучшении своей фигуры. Наталья прорекламировала один из местных салонов красоты, показав, как делает лазерную процедуру для уменьшения жировых отложений и уколы красоты в лицо.

Певица призналась, что сорвалась с диеты из-за стресса, связанного со скандалом, и прибавила в весе. Сейчас знаменитость полна решимости вернуться в форму, и делает для этого все необходимое.

«Топим нажранный жирок», — прокомментировала Королева свой поход в салон красоты.

Знаменитость не скрывает своего негодования из-за того, что в прессе не перестают обсуждать измену ее супруга, стриптизера Сергея Глушко. Недавно стало известно, что его любовница Анастасия Шульженко подала на него заявление о побоях, так как получила черепно-мозговую травму во время последней встречи с ним.

Напомним, ранее Наташа Королева заявила в полицию ввиду пропажи ее украшений на 5 млн рублей, а также 3 тыс. евро из их квартиры. Певица в тот момент была на отдыхе, а Глушко закатил вечеринку, которая и обернулась скандалом с изменой. Стриптизер утверждал, что изменил жене с одной из девушек, подчеркнув, что это произошло под воздействием запрещенных веществ.

Королева уже призналась, что не считает предательство своего супруга изменой, и в этой ситуации переживает больше за него, чем за себя. Глушко же на фоне скандала поднял цены на свои стриптиз-услуги.