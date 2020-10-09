Поклонники заподозрили Решетову в беременности

Москва, 9 октября. Российская модель Анастасия Решетова показала своего сына от рэпера Тимати. Она заявила, что хочет еще детей. Фото Ратмира появилось в Instagram звезды.

Решетова все свое время посвящает ребенку. Она часто берет малыша с собой в бассейн. На опубликованном снимке модель стоит в белом халате и держит на руках симпатичного мальчика, который так сильно похож на своего отца.

«Он уже такой большой̆ стал, что мне еще детей̆ захотелось», — написала Решетова.

Подписчики сразу стали искать скрытый смысл в ее послании. Они заподозрили, что девушка снова беременна от Тимати.

«Тимати, ты слышишь? Никакого «Холостяка», для тебя есть работа», — пошутила пользовательница. «Он еще одного сделает и все равно свалит», — скептически заметила подписчица. «Все это плохой театр. Мне кажется, что они по прежнему вместе. Когда он подписал контракт с проектом «Холостяк», а это явно было не неделю назад, у них были прекрасные взаимоотношения», — заявил другой поклонник.

Подозрения фанатов Решетова опровергает. Она решительно против того, чтобы «сходиться» с Тимати после «Холостяка». Однако поклонников научили липовые «расставания» Джигана и Оксаны Самойловой, что нельзя слепо верить звездам.

Об этом также говорила и певица Слава. По ее словам, сейчас артисты готовы на все ради рейтингов и пиара, даже если придется «лить грязь» на собственную семью.