Малышева рассказала россиянам, как выжить зимой

Москва, 9 октября. Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева дала россиянам простые рекомендации по выживанию зимой. В одном из видео в своем Instagram она рассказала, как подготовить сердце к перепаду температуры.

По словам ведущей, заботиться о сердце в период наступления заморозков крайне важно, поскольку в холодное время повышается риск связанных с ним заболеваний. Для этого Малышева настоятельно посоветовала носить перчатки или варежки и сделать прививку от гриппа.

«Низкая температура для сосудов — от плюс 10 градусов и ниже. Если вышли без перчаток, то в периферических сосудах возникает спазм. Это в руках и ногах», — пояснила она.

Медик уточнила, что наличие данной проблемы больше характерно для мужчин, так как они реже женщин заботятся о содержании рук в тепле.

Необходимость вакцинации Малышева доказала статистическими данными. Она сообщила, что прививка существенно снижает риск инфаркта миокарда.

«Помните, что зима — это всегда спазм сосудов. А значит и повышения давления. Поэтому если готовите к зиме сердце, то должны измерять давление и держать его в норме», — добавила телеврач.

Ранее в Instagram Малышева перечислила симптомы коронавируса, при которых нельзя нужно срочно обращаться к врачу, пишет «Газета Кемерова». Одним из поводов для беспокойства телеведущая указала температуру выше 38,3 градуса, которую не получается сбить с помощью обычных лекарств.