На Украине отчитались о завершении испытаний неуправляемых ракет РС-80

Киев, 9 октября. Украинская компания «Артем» завершила испытания неуправляемых авиационных ракет РС-80, отчиталась пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

Представители госконцерна рассказали, что ракеты изготовили для нужд Минобороны Украины. РС-80 готовы досрочно передать ведомству, поскольку огневые испытания «подтвердили соответствие продукции высоким стандартам качества».

«В компании ожидают увеличение государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов», — заявили в «Укроборонпроме».

PC-80 предназначены для поражения бронированных целей, а также живой силы противника и, например, фортификационных сооружений. Применять ракеты можно не только в авиации, но и в составе вооружения наземных платформ и на десантно-штурмовых катерах.

Несмотря на хвастовство Киева, многие эксперты давно пришли к выводу, что Украина уже вряд ли сможет создавать современное вооружение, поскольку растеряла все мощности. В стране либо нет подходящих заводов, либо утрачена технология производства. В большинстве своем техника, которая состоит на вооружении Украины, — советская.

Недавно пользователи Сети обратили внимание, что в России совершил первый полет 202-й серийный Sukhoi Superjet 100, а на Украине хвалятся хатой на колесах.