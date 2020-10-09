Оксана Пушкина: Закон о бэби-боксах спасет жизни многих новорожденных

Всякий раз, когда я слышу об очередном младенце, выброшенном в окно или удушенном пластиковым пакетом, найденном в мусорном контейнере или в канализации, я вспоминаю наш законопроект о бэби-боксах. Он уже четыре года лежит в Государственной думе без шансов быть принятым в обозримой перспективе.

Открываю новости — и опять труп новорожденного. Человек гулял с собакой по лесопарку, обнаружил пакет с останками. Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства. Но мы понимаем уже, что младенца закопала его мать — женщина, по какой-то причине не увидевшая другого выхода.

Она не знала про бэби-бокс. Она не нашла поддержки и помощи.

А бэби-боксы по-прежнему спасают детей на нелегальном положении, так как соответствующий закон отклонил комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей. Сколько нам нужно еще убитых и выброшенных младенцев, чтобы разум восторжествовал?..

Конечно, бэби-боксы — это не панацея. Должна быть федеральная политика, направленная на сохранение детской жизни и помощи женщинам в трудных ситуациях.

23 сентября думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей отклонил поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» о регулировании работы бэби-боксов.

Комитет Госдумы по здравоохранению предложил его доработать и войти в состав рабочей группы. Спустя полчаса мой комитет снес законопроект.

И вот я получила хорошие новости по нашим поправкам в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», которые должны урегулировать работу бэби-боксов. В правительстве сочли вопрос об «окнах жизни» достаточно актуальным, чтобы вернуться к его рассмотрению. Проект поправок направлен во все профильные министерства — отзывы планируется собрать к 20 октября.

Так что за поправки мы еще поборемся! Спасибо правительству Михаила Мишустина, где понимают ценность детских жизней. Пока закон о бэби-боксах не принят, мы так и будем читать чудовищные сводки о погибших новорожденных. В Конституции мы закрепили, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

Пора переходить от слов к делу.

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