Пашинян заявил, что Армения готова возобновить мирный процесс по Карабаху

Ереван, 9 октября. Армения готова к возобновлению мирного процесса по Карабаху в соответствии с заявлениями Минской группы, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании межправительственного совета ЕАЭС в Ереване, сообщает Sputnik.

«Наш народ сплочен как никогда и готов отстоять свою свободу и независимость. Мы верны принципу мирного урегулирования конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса, в соответствии с заявлениями, сделанными за последние несколько дней президентами и главами МИД стран-сопредседателей ОБСЕ», — сказал Пашинян.

Он отметил, что продолжение противостояния Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе может обернуться гуманитарной катастрофой.

— Действия Азербайджана и Турции направлены не только против Карабаха, но и против Армении. Однако мы готовы к возобновлению мирного процесса, — сообщил глава армянского правительства.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Ереван и Баку сообщают о многочисленных потерях в живой силе и технике, а также о пострадавших среди мирного населения. Алиев заявил, что Баку готов начать переговоры о перемирии в Карабахе после вывода армянских войск из региона. Пашинян называл условием остановки боевых действий вывод Турцией своих наемников из зоны конфликта.

Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших.