Польша, предъявляя России многомиллиардные штрафы из-за «Северного потока — 2», заслуживает адекватного ответа, считает политический аналитик Владимир Соловейчик. Подробнее — в материале ФАН.

Нападки на «Газпром»

Процесс обжалования российской газовой компанией «Газпром» 7,6 миллиарда штрафа от польского антимонопольного регулятора UOKiK может занять по крайней мере пять лет. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению автора статьи, дело, вероятно, не будет рассматриваться в судах Европейского союза, а польские суды сильно политизированы. В качестве примера приводится дело о сговоре в области межбанковской комиссии от 2006 года, которое до сих пор рассматривается в республике.

Согласно законодательству, штраф должен быть выплачен после того, как апелляционный суд вынесет обязательный для исполнения вердикт. Так, если «Газпром» его проигнорирует, активы компании могут быть арестованы. При этом назначенный штраф в 10% годовой выручки — максимальная санкция в польском законодательстве. Еврокомиссия такое наказание посчитала слишком большим.

В октябре антимонопольный регулятор Польши оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Газпром» должен действовать

Политолог Максим Жаров считает, что «Газпром» пока не показывает публике готовность бороться за «Северный поток — 2» как за стратегически важный для себя и для России проект. Юридический шантаж «Газпрома» со стороны Украины закончился новым кабальным контрактом на транзит газа в Европу.

«Поэтому длительные разбирательства с Польшей по аналогичной схеме вполне могут длиться продолжительное время и закончиться примерно тем же результатом. Сейчас для «Газпрома» наступает момент истины в Европе — если компания будет пассивна в отношении польского шантажа, конкуренты «Газпрома» окончательно убедятся в том, что именно путем юридического рэкета компанию можно полностью вытеснить с европейского рынка», — подытожил Жаров.

Нужен адекватный ответ

Политический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что польские власти, включая судебную, которая там сильно политизирована и весьма зависит от политики правительства, доказывают свою значимость старшим партнерам по НАТО, в первую очередь США и Великобритании. Попутно республика надеется подзаработать на штрафах, которые можно будет получить с ОАО «Газпром» или от ареста и последующей распродажи его активов.

«В Польше почти полностью разрушена промышленность, созданная в том числе и с советской помощью во времена Польской Народной Республики. В Польше ограничивают по указке брюссельских евробюрократов сельскохозяйственное производство в обмен на дотации. Поэтому польским правителям только и остается, что надеяться на поступление средств в государственный бюджет за счет таких вот неправосудных решений, фактически рейдерского захвата чужого имущества», — пояснил Владимир Соловейчик.

Что касается «объективности и непредвзятости» польского правосудия, то, по мнению Соловейчика, оно вызывает большие сомнения. Он напомнил про недавние обвинительные судебные приговоры гражданам Польши только за то, что они публично называли себя коммунистами и использовали традиционную символику рабочего движения — красный флаг с серпом и молотом.

«До такого рода позорных и неправосудных приговоров опускалась в свое время гитлеровская «юстиция». Вне зависимости от дальнейшего исхода дела, наглость польских властей заслуживает адекватного ответа со стороны нашей страны. Чтобы впредь неповадно было», — заключил Владимир Соловейчик.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.