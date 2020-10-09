Ученые выяснили, как долго действует иммунитет к коронавирусу

Москва, 9 октября. Иммунитет к коронавирусу у пациентов, переболевших COVID-19 с явно выраженными симптомами, действует не менее трех месяцев. К такому выводу пришли ученые-иммунологи из США и Канады, результаты исследования которых опубликовал журнал Science Immunology.

В ответ на проникновение коронавируса человеческий организм вырабатывает белки, называемые антителами. От того, как долго они сохраняются в крови, и зависит устойчивость в новому заражению вирусом.

В рамках исследования ученые из США взяли кровь 343 бывших пациентов Массачусетской больницы общего профиля, которые переболели COVID-19 в средней и тяжелой форме. Анализы брали через четыре месяца после появления первых признаков коронавируса. У большинства пациентов все еще сохранялись антитела, полностью они исчезли лишь у трех участников исследования.

«Это означает, что люди, скорее всего, будут защищены на этот период времени», — пояснил руководитель исследования американцев доктор Ришель Чарльз.

В ходе второго исследования канадские ученые взяли кровь у 402 бывших пациентов больницы Святого Михаила в Торонто. Максимальный срок, в течение которого сохранялись антитела, составил 115 дней. Кроме того, канадские специалисты впервые обнаружили антитела не только в крови, но и в слюне. Это может стать основой для альтернативного способа проверки на иммунитет к коронавирусу.

Ранее пациенты, переболевшие COVID-19, рассказали о странных симптомах. У некоторых пациентов возникли высыпания на коже и провалы в памяти, передает «Царьград».