Глава «Вектора» анонсировал дату регистрации второй вакцины от коронавируса

Москва, 9 октября. Вторую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют 15 октября. Об этом сообщил генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

«Планируемая дата регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» — 15 октября 2020 года», — сказал Максютов.

Он также отметил, что в исследовании безопасности вакцины приняло участие сто добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

«Все они чувствуют себя хорошо. Ни у одного из привитых вакциной «ЭпиВакКорона» не были отмечены серьезные неблагоприятные явления», — подчеркнул Максютов.

По его словам, только несколько участников клинических исследований сообщили о непродолжительной болезненности в месте инъекции в течение одного-двух дней. Первыми вакцину получат участники пострегистрационных клинических исследований, это порядка 30 000 человек.

На данный момент документы для регистрации вакцины поданы в Минздрав России.

Напомним, первая вакцина от коронавируса была разработана специалистами центра имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Первые партии уже направили в российские регионы.