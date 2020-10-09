Вирусолог НИЦ Гамалеи отреагировал на рекордный рост случаев COVID-19 в РФ

Москва, 9 октября. Рекордный прирост случаев коронавируса в России — не повод делать заявления о второй волне пандемии, заявил профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в комментарии телеканалу «360».

За минувшие сутки в РФ было зафиксировано 12 126 новых случаев коронавируса. Это рекордный показатель с начала пандемии COVID-19 в нашей стране. Альтштейн однако уверяет, что тревожных признаков в этом нет.

«Цифра действительно рекордная, но если пик будет на 13-14 тысяч, то это не такое уж большое превышение», — сказал профессор.

По мнению эксперта, сейчас вирус не стал злее, чем был весной. Он мало изменился. При этом вирусолог указал на снижение летальности от COVID-19. Так, в Европе, например, она упала ниже 1% (а весной этот показатель был на уровне 17%)

«У нас пока такого резкого падения летальности, по сравнению с весной, не получается. Увеличения тоже», — подчеркнул Альтштейн.

По последним данным Роспотребнадзора, в РФ с начала пандемии было выявлено 1 млн 272 тыс. 238 случаев заболевания коронавирусом. 1 млн 9 тыс. 421 человек из них полностью выздоровел, 22 тыс. 257 пациентов скончались.

